Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Süleyman Soylu’dan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye "hayırlı olsun" ziyareti

Süleyman Soylu’dan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye "hayırlı olsun" ziyareti

13:054/03/2026, mercredi
IHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye makamında ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye makamında ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Soylu, Çiftçi’ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Çiftçi’nin nazik karşılaması ve samimi ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah’ın yardımıdır. Allah hayırlı eylesin" dedi.

Ziyaretin karşılıklı iyi dileklerin iletildiği sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi. Soylu’nun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye görevinde başarılar dilediği ifade edildi.



#Süleyman Soylu
#Mustafa Çiftçi
#İçişleri Bakanı
#ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbullular takvimi bekliyor! TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi gün, tarihte yapılacak? 2026 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura takvimi