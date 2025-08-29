Yeni Şafak
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir ele geçirildi

14:2229/08/2025, Cuma
IHA
Yapılan adli aramada 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yapılan adli aramada 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop’ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez ilçe J.K.lığı (Kabalı J.Krk.K.lığı) sorumluluk bölgesinde yapılan adli aramada 425 gram kubar esrar ve 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.



