Uyuşturucuyla yakalanan evli çift tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde yaşayan Alptekin Ö.'nün (56) piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Ağustos'ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı.