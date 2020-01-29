Gündem Şişlide evde yalnız bırakılan çocuğun mucize kurtuluşu 4 kattan balkona düştü
İSTANBUL

Şişli'de evde yalnız bırakılan çocuğun mucize kurtuluşu: 4. kattan balkona düştü

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde evde yalnız bırakıldığı iddia edilen bir çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan apartmanın 1. katındaki dairenin balkonuna düştü. İtfaiye merdivenİyle balkondan alınan yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA DHA
Şişli'de mucize kurtuluş
DHA
Şişli'de mucize kurtuluş
Şişli'de mucize kurtuluş
DHA
Şişli'de mucize kurtuluş

İstanbul'da Şişli Kurtuluş Caddesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın 4. katında yaşayan 6-7 yaşlarındaki erkek çocuk saat 13.00 sıralarında annesi evde yokken, balkondan dışarı çıkarak sarktı. Dengesini kaybeden çocuk düşerek, 4. katta bulunan balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun sarktığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu sırada çocuk tekrar dengesini kaybederek, 1. katın balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Şişli'de mucize kurtuluş
  • İtfaiye ekipleri çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekipleri çocuğu tedavi için hastaneye kaldırdı. Mahalle muhtarı da çocuğun annesini arayarak, durumdan haberdar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

DHA
Şişli'de mucize kurtuluş

Çocuğun atladığı anı gören bir vatandaş, “Yolda yürüyordum baktım yan taraftan bir bayan bağırıyor çocuk çocuk diye. Kafamı kaldırdım demirlerden sallanıyor.Her ihtimale karşı bir arkadaşla ellerimizi açtık. Çocuğa bağırdık buradan kendini içeri at diye. Demirlere sallanırken kendini içeri attı” dedi.

DHA
Şişli'de mucize kurtuluş

DHA
Şişli'de mucize kurtuluş
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