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SİVAS

Sivas’ta araç şarampole uçtu: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Sivas’ta araç şarampole uçtu: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyonette iki kişi hayatını kaybetti.

Yeşimli köyü Gürlevik mezrası yakınlarında meydana gelen olayda Mustafa Aydın (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa ile birlikte eşi Hatun Aydın (51) olay yerinde hayatını kaybederken, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) ise yaralandı.

Yaralı dört kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralı dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zara Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi olan Y.D. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Mustafa ve eşi Hatun Aydın'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Zara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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