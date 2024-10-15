Sivas'ta deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.