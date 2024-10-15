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Sivas'ta deprem meydana geldi

Sivas'ta deprem meydana geldi

14:2915/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Gürün'de deprem meydana geldi.
Gürün'de deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.17'de olan deprem yerin 11.08 kilometre derinliğinde oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

Bir deprem daha oldu

Gürün'de saat 15.04'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



#Gürün
#Sivas
#Deprem

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