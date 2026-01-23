Sivas’ta kar esareti: Mahsur kalan 700 kişi okul yurtlarına yerleştirildi

Sivas’ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, tipinin de etkisiyle adeta kar esareti yaşandı. Kapanan yollar nedeniyle Sivas’ın komşu illerle araç ulaşımı kesildi. Merkezle birçok ilçe arasında da gece boyu araç ulaşımı sağlanamadı. Sivas’ın Gürün ilçesi sınırlarından geçen Malatya - Kayseri karayolu da araç ulaşımına kapandı.