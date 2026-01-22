Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor: Havalimanı o saate kadar kapalı

Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor: Havalimanı o saate kadar kapalı

22:0822/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor: Havalimanı o saate kadar kapalı
Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor: Havalimanı o saate kadar kapalı

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafik akışını kontrollü şekilde sağlıyor.

Mahalledeki bazı kadınlar da kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynayıp halay çekti.

Gaziantep Havalimanı yarın 14.00'e kadar kapalı

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak Cuma günü saat 14.00'e kadar uzatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda araçlar kontrollü ilerliyor

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda araçlar kontrollü şekilde ilerliyor.

Karayolları ekipleri, otoyollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Bazı araçların karda ilerlemekte zorlandıkları görülürken, polis ve jandarma trafik ekipleri trafiğin kontrolünü sağlıyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ağır vasıta araçların çıkışı durduruldu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizin çevre illerle olan bağlantı yollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik akışının daha rahat sağlanması amacıyla mecburi olmadıkça Gaziantep'ten çevre illere olan ağır vasıta araçların hem otoban hem de devlet yolu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mecburi seyahat edecek hafif araç sürücülerinin de kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları yanında bulundurup trafiğe çıkması gerektiği uyarısında bulunan Çeber, belediye ekiplerinin 757 araç ve 3 bin 541 personelle görev başında olduğunu belirtti.

Kar, çiftçileri sevindirdi

Araban ilçesinde de etkili olan kar, çiftçileri sevindirdi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bu sene kar yağışının oldukça iyi olduğunu belirterek, bu sayede hasat döneminin verimli geçmesini umduklarını kaydetti.

#Gaziantep
#Gaziantep Valiliği
#kar
#kar yağışı
#Gaziantep Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonu 2026 Ocak güncel tutarları: Bankalar ne kadar maaş ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar