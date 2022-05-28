​Sivas'ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

Spor

Ahmet Nur Çebi isyan etti: "Çin'deki virüsü ben mi getirdim?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, artan borç nedeniyle yapılan eleştirilere, "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?" diyerek tepki gösterdi. Geçmiş dönemin kadro yüklerinden kurtulduklarını belirten Çebi, "Biz geldiğimizden beri ilk kez bu sene kendi kadromuzu kuracağız" dedi.