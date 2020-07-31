Sivas'ta kurbanlıklar iş makinasıyla kesildi

Sivas'ta bayram namazının ardından, vatandaşlar hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine geldi. Araçlarla kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi.

DHA Sivas'tan kurban görüntüleri

Ayrıca kesim alanında bir iş makinesinin de kullanıldığı görüldü. Bacaklarından iş makinesine bağlanarak kaldırılan boğalar, kurban edildi.

DHA İş makinası kullandılar.

Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Diğer yıllara göre kesim alanındaki yoğunluğun daha az olduğu gözlemlenirken, vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü. Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kurtulan hayvanlar, kısa süreli kovalamacaların yaşanmasına neden oldu.

DHA Uzmanların uyarılarına rağmen çok sayıda çocuk vardı.

Hastaneler acemi kasapla doldu

Bayramın ilk gününde hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca kişi ise hastanelik oldu.

DHA Hastaneler acemilerle doldu.

Yaralananlar kentteki hastanelerin acil servislerinde tedaviye alındı. Durumları hafif olan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.