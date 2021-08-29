Gündem Sivasta rekor sıcaklık Son asrın en sıcağı
SİVAS

Sivas'ta rekor sıcaklık: Son asrın en sıcağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas'ta bugün son asrın en sıcak 29 Ağustos’u yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Sivasta rekor sıcaklık! 5 günlük Sivas hava durumu
Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda Sivas ve çevresinde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artarak sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurmuştu.


Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.
İHA
Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas’ta bugün hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pazar günü olması dolayısı ile Sivaslılar evlerinde vakit geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkanlar ise serinleyecekleri bir yer aradı. Sıcaktan bunalanlar ağaç altlarında serinlemeye çalıştı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu güne kadar Sivas’ta 29 Ağustos günü ölçülen en yüksek sıcaklığın 34.5 derece olduğu, bugün yaşanan 37 derecelik sıcaklığın son asırda yılın bu günü ölçülen en uç sıcaklık olduğu öğrenildi.

5 günlük Sivas hava durumu için tıklayınız

Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.