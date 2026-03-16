Sivas’ta Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

23:4716/03/2026, Pazartesi
IHA
Sivas Büyük Cami
Sivas’ın Zara ve Şarkışla ilçelerinde, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen özel programlarda Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın etti.

Sivas’ın Zara içesinde müftülük tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı, 276 yıllık Zara Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Program Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Program kapsamında camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşlar, Peygamber Efendimize ait kutsal emanet olarak kabul edilen Sakal-ı Şerif’i görmek için camiye akın etti.


Zara İlçe Müftüsü Yunus Güleç, Sakal-ı Şerif’in uzun yıllardır Kadir gecelerinde ziyarete açıldığını belirterek,
"Tarihi kesin bilinmemekle birlikte yıllardır Osmanlı dönemine ait tarihi Zara Merkez Çarşı Camimizde Peygamber Efendimize ait Sakal-ı Şerif, Kadir gecelerinde halkın ziyaretine açılmaktadır. Bu Kadir Gecesi’nde de ilçe merkezi ve köylerden gelen vatandaşların ziyaretine açtık"
dedi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde bulunan Büyük Cami’de de Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar dualar etti.



