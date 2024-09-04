Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 24 kişi yaralandı: Canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım

“Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan da bir otobüs geliyordu. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen olmadı. Kazaya sebep olan otobüs durmayarak devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz"