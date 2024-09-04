Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 24 kişi yaralandı: Canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım

Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemrelü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen Yeşil Erciş Seyahat'e ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünde bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
SÜRÜCÜ YOLCULARIN HAYATINI KURTARDI
SÜRÜCÜ YOLCULARIN HAYATINI KURTARDI
Kaza sonrası açıklamada bulunan otobüs sürücüsü Cafer Kılıç, yolcuların hayatını kurtarmak için kaza yapmak zorunda kaldığını belirterek,
“Yol çalışmasından dolayı yol tek yönlü olarak araç trafiğine açıktı. Keskin virajda karşımdan da bir otobüs geliyordu. Sollamaya çıktı. Kafa kafaya gelince canımızı kurtarmak için aracı şarampole attım. Ben yolcuların ve kendi camını kurtarmak için mecbur kalarak bu kazayı yaptım. Şükürler olsun ölen olmadı. Kazaya sebep olan otobüs durmayarak devam etti. Yetkili arkadaşlara da şikayette bulunduk. O sürücünün bulunmasını istiyoruz"
dedi.
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1 ساعة قبل