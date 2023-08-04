Siyah incirde rekolte için iş birliği

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, beraberinde Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Alikutsal Mete ile birlikte, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede ağırlıklı olarak incir üretimi yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Bahçeleri gezerek, Türkiye’nin en erken siyah incirini dalından toplayıp tadına bakan Başkan Gültak, belediye olarak üreticiler her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.

ÜRETİM YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Buluşmada, incir üretimi ve satışları hakkında bilgi veren üreticilerden Tolga Demirbolat; “Her sene normalde 4-5 ton üretim alırken, bu sene 3 buçuk ton civarında rekolte aldık. Tabi geçen yıllara göre üretimimiz biraz düştü fakat yine de çok şükür. Bu süreçte Akdeniz Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere ilaç ve sinek tuzakları verdi. Çalışmaların faydasını da gördük” ifadelerini kulandı.

REKOLTENİN ARTMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Bağlarbaşı Mahallesi’nin; Türkiye’de, siyah incirin ilk yetiştiği bölgelerden biri olduğunu belirten Başkan Mustafa Gültak ise; yetişen incirin hepsinin iyi bir fiyatla ihracata gittiğini belirterek, “Köylülerimiz memnun. Rekoltenin daha da yükselmesi için Tarım İl ve İlçe Müdürümüz ile ortak çalışmalar yapacağız. Bu ürünün tamamı iç piyasaya değil, tamamen ihracata gidiyor” diye konuştu. Ziyaretinde, küçük çocukları da unutmayan Başkan Gültak, çeşitli oyuncak ve hediyelerle onları da sevindirip gönüllerini kazandı.







