Siyasilerden 28 Şubat paylaşımları

Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen ve sonuçları uzun yıllar tartışılan 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 27 yıl geçti. Kadınların başörtüsü olduğu için okullara sokulmadığı var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü günler hafızalarda hala taze.





Siyasilerde 28 Şubat'ın yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte siyasilerin 28 Şubat paylaşımları:





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele ettik. Hukuk dışı uygulamalara son verdik ve bin yıl süreceği iddia edilen darbenin izlerini sildik.





Yaşadığımız o karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya, demokrasimizi geliştirmeye, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmeye devam edeceğiz.





Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele ettik. Hukuk dışı… pic.twitter.com/myBkx9uT8l — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 28, 2024





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Bin yıl sürecek" diyerek demokrasiye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışan vesayetçi zihniyeti, siyasi tarihimizin kara lekesi #28Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız.





Aziz milletimizin iradesi ve ferasetiyle, cuntacılara hiçbir zaman geçit vermeyecek; demokrasi ve millî iradeye devlet - millet el ele vererek sahip çıkmaya devam edeceğiz.





"Bin yıl sürecek" diyerek demokrasiye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışan vesayetçi zihniyeti, siyasi tarihimizin kara lekesi #28Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız.



Aziz milletimizin iradesi ve ferasetiyle, cuntacılara hiçbir zaman geçit vermeyecek; demokrasi ve millî… pic.twitter.com/4EjSxKNvco — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) February 28, 2024





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir:

Haklar gasp edildi, bir neslin hayalleri ve umutları ile oynandı.

28 Şubat post modern darbenin üzerinden tam 27 yıl geçti.

Milletimiz o kara günlerde iradesine kastedenlere karşı dik duranlarla birlikte, darbecileri ve darbeci zihniyete alkış tutanları da asla unutmadı.

"Bin yıl sürecek" denilen zulüm çoktan kayboldu fakat bin yıl geçse de 28 Şubat zihniyeti milletin hafızasında mahkum olmaya devam edecek!





Haklar gasp edildi, bir neslin hayalleri ve umutları ile oynandı.



28 Şubat post modern darbenin üzerinden tam 27 yıl geçti.



Milletimiz o kara günlerde iradesine kastedenlere karşı dik duranlarla birlikte, darbecileri ve darbeci zihniyete alkış tutanları da asla unutmadı.



"Bin… pic.twitter.com/nZIY5TUzm9 — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) February 28, 2024





Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

28 Şubat!

Türkiye'nin üstüne çullanan vesayet, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerimizin tarumar edilmesi…

28 Şubat’ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu gibi ülkemizin ikbal ışığını söndürme gayretlerinin mahsulüydü.

Vatanımızın kalkınmasını, büyümesini ve ilerlemesini engellemeye çalışanların yaptıkları asla unutulmayacaktır.

Allah bir daha bu millete böyle zulüm çektirmesin, iradesinin üzerine vesayet uygulayanlara fırsat vermesin inşallah.





28 Şubat!



Türkiye'nin üstüne çullanan vesayet, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerimizin tarumar edilmesi…



28 Şubat’ta yapılan tüm zulümler ve antidemokratik uygulamalar bu aziz milletin evlatlarının geleceğine vurulan prangalar olduğu… pic.twitter.com/0CgYgD3h4j — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) February 28, 2024

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.





Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.





Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.





Darbeler ve postmodern darbeler sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur.





Gerçek vatanseverlik Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır.





Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır.





Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.





Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir...





28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.

Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.

Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.

Darbeler… — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2024





AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal:

“Bin yıl sürecek dediler, beş yıl sürmedi”

Siyasi tarihimizin kara lekesi olan #28Şubat darbesine ve zihniyetine gerekli cevabı aziz milletimiz her seferinde sandıkta milli iradenin tecellisi ile cevap vermiştir.

Darbelerin milletimizin kalbinde asla yeri yoktur.





“Bin yıl sürecek dediler, beş yıl sürmedi”



Siyasi tarihimizin kara lekesi olan #28Şubat darbesine ve zihniyetine gerekli cevabı aziz milletimiz her seferinde sandıkta milli iradenin tecellisi ile cevap vermiştir.



Darbelerin milletimizin kalbinde asla yeri yoktur. pic.twitter.com/SShTXhGqlR — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 28, 2024





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan Kaya:

#28Şubat’ın kirli ve karanlık atmosferini unutmadık.

Bir neslin hayatını karartan, milletin inancına ve yaşama biçimine kasteden, başörtülü kızlarımızın okuma haklarını gaspeden, başörtülü kadınları kamusal alandan dışlayan, ikna odalarında baskılar yapan, ayrımcı, fitneci, irade ve demokrasi düşmanı zihniyet bu topraklara bir daha asla gelemez, gelemeyecek!





#28Şubat’ın kirli ve karanlık atmosferini unutmadık.



Bir neslin hayatını karartan, milletin inancına ve yaşama biçimine kasteden, başörtülü kızlarımızın okuma haklarını gaspeden, başörtülü kadınları kamusal alandan dışlayan, ikna odalarında baskılar yapan, ayrımcı, fitneci,… pic.twitter.com/taiFxWIQMs — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) February 28, 2024





Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu:

Ülkemizin refahına ve huzuruna kastedildi.

Milletimizin sinesinde derin yaralara sebep oldu.

Cumhuriyet tarihimizin kara lekesi olarak yerini aldı.

Bıraktığı acılarla “bin yıl” sürmesini bekledikleri bir insanlık suçu olan, #28Şubat darbesini de gerçekleştirenleri de ve onu destekleyenleri de unutmayacağız.





Ülkemizin refahına ve huzuruna kastedildi.



Milletimizin sinesinde derin yaralara sebep oldu.



Cumhuriyet tarihimizin kara lekesi olarak yerini aldı.



Bıraktığı acılarla “bin yıl” sürmesini bekledikleri bir insanlık suçu olan, #28Şubat darbesini de gerçekleştirenleri de ve onu… pic.twitter.com/NUBAXBr9kQ — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) February 28, 2024





Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu:

Milletimizi ayrıştırmaya, bölmeye, karanlığa sürüklemeye çalıştılar ama başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacaklar.

Aziz milletimiz, darbeye ve darbecilere alkış tutan postmodern zihinlere asla izin vermedi, vermeyecek.





Milletimizi ayrıştırmaya, bölmeye, karanlığa sürüklemeye çalıştılar ama başaramadılar. Hiçbir zaman da başaramayacaklar.



Aziz milletimiz, darbeye ve darbecilere alkış tutan postmodern zihinlere asla izin vermedi, vermeyecek.



#28Şubat pic.twitter.com/rXnrNOvAGK — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) February 28, 2024





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

#28Şubat vesayet odaklarının millî iradeye pranga vurmaya çalıştığı, Merhum Erbakan’ı ‘boncuk boncuk’ terleten karanlık bir gündür.

Bu aziz millete bir daha 28 Şubat'ı yaşatamayacaksınız.





#28Şubat vesayet odaklarının millî iradeye pranga vurmaya çalıştığı, Merhum Erbakan’ı ‘boncuk boncuk’ terleten karanlık bir gündür.



Bu aziz millete bir daha 28 Şubat'ı yaşatamayacaksınız. pic.twitter.com/TuuEEv6T2a — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) February 28, 2024











