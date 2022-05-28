Siz kuklasınız efendilerinizle savaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde 27 Mayıs darbesinin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen “Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor” temalı anma programına katıldı. Darbe sonrasında kurdukları düzmece mahkemelerle şu an üzerinde bulundukları yeri bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri de lanetle ve nefretle andığını söyledi. Merhum Menderes’in idam sehpasındaki iç karartan o fotoğrafının siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutulduğunu dile getiren Erdoğan, “Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere, şantajlara asla boyun eğmedik” dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbesinde yaşananları hatırlatan Erdoğan “15 Temmuz’da daveti yaptık mı? Yaptık. 15 dakika daha kalmış olsaydık, bu kardeşiniz belki bugün burada yoktu. Fakat oradan sadece telefonla yaptığımız anonsla elhamdülillah on binler Atatürk Havalimanı’na geldi. Bay Kemal ise FETÖ terör örgütünün oradaki düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesine gitti” dedi.

FOYALARI ÇIKACAK

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu belirten Erdoğan, “15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal’in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da hiç aldanmayın ortaya çıkacaktır. Onu da göreceğiz. Elbet gün gelecek gündemde seçim yokken ‘Temmuzda başbakan olacağım.’ diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir. Elbet gün gelecek FETÖ’cü hainlerin söylemleriyle 15 Temmuz destanını lekelemeye çalışanların yularını kimlerin tuttuğu da ortaya konacaktır. Bu millet, 15 Temmuz’da ardına bakmadan kaçan mürailerin, FETÖ’cülerle anlaşıp iktidar hayali kuran muhterislerin hesabını sandıkta muhakkak soracaktır” dedi.

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BATI’NIN KUKLALARI

İzlenen kavga siyasetinin, 27 Mayıs öncesi uygulanan siyaset tarzının yeni bir sürümünden ibaret olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Buradan Batılı efendilerinin kulaklarına fısıldadığı suflelerle, iktidar serabı gören kifayetsizlere sesleniyorum. Buradan meşru zeminde sivil siyaset yapmak yerine demokrasimize pusu kurmaya niyetlenen sırtlanlara sesleniyorum. Buradan siyaset mühendislikleriyle milletimizin iradesini yönlendirmeye çalışan dikta heveslilerine sesleniyorum. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye, egemenliğin bilakayduşart millete ait olduğu büyük bir devlettir. Türkiye, ekonomisiyle, dış politikasıyla, vizyonuyla, ufkuyla, tarihiyle, en önemlisi de 85 milyon insanıyla güçlü bir devlettir. Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz. Türk demokrasisinin altını kimse oyamaz. Bu milletin hakkını, hukukunu hiç kimse çiğneyemez. Bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hiçbir sinsi senaryo bozamaz, bozamayacaktır. Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır.”

Bay Kemal’in söylediğinden farkı var mı?

Konuşması sırasında Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı’nın tebliğini gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı bugünü göreceksiniz burada. Nedir bu? Diyor ki ‘Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar.’ Bay Kemal’in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? ‘Cumhurbaşkanı da kaçırmış.’ ‘Man Adası’ dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Şimdi bana düşen ne? Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal’in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Nereden ne geliyor, milletimiz de bunu çok daha iyi bir şekilde görmüş olsun. Ama öğrenecek. Bu hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bunu da bilecek. Tabii bu paraları nereden bulacağı da önemli. Allahualem, devletin CHP’ye verdiği paralardan bunu da oraya naklediyordur” diye konuştu.

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Erdoğan Teknofest’e katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü’de düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan”ın Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak edecek.

1 milyonluk dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin grup toplantısındaki açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, Erdoğan’ın, ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığının bulunmadığı kaydedilerek, Vakıf mallarının Vakfın amaçları için kullanıldığı belirtildi.

OYNAT 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor' temalı anma programına konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar, akıllarını başlarına toplamalıdır. Aklınızı başınıza alın. Sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz sizin gibi kuklalarla değil sizin ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz.'' diyerek muhalefete sert sözlerle yüklendi.

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İplerini tutan efendileriyle mücadele ediyoruz

Bu ülkede bir daha asla Yassıada’ların kurulmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “Çok açık ve net söylüyorum. Gazete manşetleriyle siyasete ayar verildiği günler artık geride kalmıştır. Terörle, şantajla, baskıyla siyasetin yönlendirildiği günler geride kalmıştır. 15 Temmuz ile beraber artık bu ülkede antidemokratik yöntemlerle iktidara gelme kapıları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Yok 6’lı masaymış yok 7’li masaymış... Ya ne yaparsanız yapın, bu masalar sizin için bir hayat göstergesi olmayacak. Tek hayat göstergesi millettir millet, bunu öğreneceksiniz.” Son söz olarak diyorum ki; Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın” diyen Erdoğan, “Ülkenize ve milletinize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı, davranışlarınızı, provokasyonlarınızı artık bir kenara bırakın. Hayırda yarışacaksanız, eserde, hizmette, projede yarışacaksanız, biz sonuna kadar varız. Ama şerrinizi sürdürecek, çirkefliğe devam edecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksanız, bu bizim yolumuz, bu bizim yöntemimiz, bu bizim ahlakımız değildir. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz, siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu



