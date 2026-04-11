Sızdılar, indiler, etkisiz hale getirdiler: MSB nefes kesen tatbikatın en kritik anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerin yanı sıra, "Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'nda nefes kesen safha. Helikopterle bölgeye sızma, helikopterden halatla hızlı bir şekilde iniş (fast rope) yapılarak personelin tahliyesi ve meskun mahalde terörist grubun etkisiz hale getirilmesi. Terörist elebaşının sağ ele geçirilmesiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Sızdılar, indiler, etkisiz hale getirdiler" ifadelerine yer verildi.