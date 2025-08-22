Skandal görüşme dava dosyasında: Utanç pazarlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ortaya yeni ve çarpıcı deliller çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği öne sürülen konuşmalar, skandalın boyutunu büyüttü. Gökhan Böcek’in boşanma konusunun gündeme geldiği konuşmalarda villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Kaydedilen görüşmelere göre Gökhan Böcek’in, “Sana vereceğim parayı 100 milyona çıkartacağım” sözleri üzerine Kerimoğlu’nun, “Niye? Gönlünden mi koptu?” dediği, Gökhan Böcek’in ise “Hayır. ‘Ev değil, para da verebilirsin’ demedin mi arkadaşım?” şeklinde cevapladığı belirtildi.





KOKAİNİ İTİRAF ETTİ

Eski eşi ile boşanma pazarlığı yapan Böcek’in, “Zaten hepsini hesapladığımızda 7-8 milyon doları buluyordu, 10’u bulduracağım. Bütün evlerle şeyi...” sözlerinin ardından öfkesini gizleyemeyerek, “Şimdi 60 milyon para... Senin yüzünden zarar ettim!” diyerek erken istenen para için döviz bozdurmak zorunda kaldığını ifade ettiği kayıtlara geçti. Gökhan Böcek’in uyuşturucu hakkındaki konuşmalar da dava dosyasına girdi. Zeynep Kerimoğlu’nun, “Senin çok para harcadığını, kokain kullandığını, kadınerkek ilişkilerini anlatıyorlar” sözleri üzerine Gökhan Böcek’in, “Ne kokaini, ben hayatımda bir sefer içtim. Erkeklerin yanında da içmedim” dediği kaydedildi.





BOŞANMIŞIZ GİBİ PAYLAŞIM YAPALIM

Kayıtlarda tarafların lüks yaşam üzerinden yaptıkları konuşmalar da yer aldı. Kerimoğlu’nun deprem korkusu ve ev bulamama şikâyeti üzerine Böcek’in, “Le Meridyen Otel var ya, Boğaz manzaralı. Oradan sana 1+1 ev tutayım, 6 ay peşin ödeyeyim” teklifinde bulunduğu belirlendi. Boşanma tartışmasında ise Gökhan Böcek’in, “Boşanmayalım, sadece boşanmışız gibi paylaşım yapalım” şeklindeki sözleri kayıtlara geçti. Gökhan Böcek, 19 Ağustos Salı Viyana’dan geldiği Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmış, önceki gün de tutuklanmıştı.



