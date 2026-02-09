Yeni Şafak
Skandal Starmer'in koltuğunu sallıyor

04:009/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Keir Starmer, Peter Mandelson.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in koltuğu Epstein belgeleriyle sallanmaya başladı.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda eski Bakan Peter Mandelson ile Jeffrey Epstein arasındaki dostluktan haberdar olduğunu ancak buna rağmen Mandelson’ı Washington Büyükelçisi olarak atadığını kabul etti. Bu itiraf, iktidardaki İşçi Partisi içinde büyük bir tepkiye yol açarken, Starmer’in liderliği "pamuk ipliğine bağlı" yorumları yapılmaya başlandı. Geçen hafta Starmer'in ekranlar önüne çıkıp "Epstein’in kurbanları, özür dilerim. Size yapılanlar için özür dilerim, iktidardaki birçok insanın sizi yüzüstü bırakmasından dolayı özür dilerim. Mandelson’ın yalanlarına inanıp onu atadığım için özür dilerim" ifadelerini kullanması da tartışmaları dindirmeye yetmedi. Son olarak Starmer'in İşçi Partisi içerisindeki en büyük destekçisi olduğu belirtilen Başbakan Yardımcısı David Lammy'nin de desteğini çektiği belirtildi. Lammy'nin Starmer'i, Mandelson'ı Washington Büyükelçisi olarak atamaması konusunda uyardığı İngiliz medyasında yer aldı.Starmer'in hafta içinde her an başbakanlık görevinden istifasını verebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Epstein belgelerinde adı geçmesi sonrası görevden uzaklaştırılan Norveç'in Amman Büyükelçisi Mona Juul da istifa etti.



