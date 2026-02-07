Epstein çıkışı: Oyunu bitirelim

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, perşembe günü, eski Başkan Bill Clinton ile birlikte, pedofili ve fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein’a ilişkin ifadelerinin, Cumhuriyetçilerin planladığı kapalı oturum yerine kamuoyuna açık bir şekilde alınması çağrısında bulundu. Hillary Clinton, sosyal medya platformu X’te yayınladığı mesajda, “Altı aydır Denetim Komitesi’nde Cumhuriyetçilerle iyi niyetle çalıştık. Bildiklerimizi yemin altında anlattık. Hepsini yok saydılar. Hedefleri değiştirdiler ve hesap verebilirliği dikkat dağıtma oyunu haline getirdiler” çıkışını yaptı. Clinton ayrıca, komite başkanı Cumhuriyetçi Partili James Comer’ı etiketleyerek kamuya açık bir oturum talep etti: “O zaman oyunları bitirelim. Bu mücadeleyi istiyorsanız — şeffaflık istiyorsanız, kamusal bir oturumdan daha şeffaf ne olabilir? Kameraları açın” sözleriyle meydan okudu.