Skuter ve kuryelere NATO yasağı

Ankara Valiliği, 7 ve 8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16.00’dan 10 Temmuz saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir” denildi. Ayrıca zirve nedeniyle kullanılacak güzergahların skuter türü araçların girişine kapatıldığı ve park halinde bulunanların yarına kadar kaldırılacağı bildirildi. Güzergahta bulunan bölgeler motokuryelerin de kullanımına kapatıldı.