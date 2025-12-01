Soba borusunu sabitlemeye çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp öldü

Olay, saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Erdoğan, arkadaşı S.M.’nin iş yerinin dışındaki soba borusunu duvara sabitlemek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Erdoğan, yaklaşık 3 metre yükseklikten paletlerin üzerine düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.