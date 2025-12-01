Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Soba borusunu sabitlemeye çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp öldü

Soba borusunu sabitlemeye çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp öldü

14:121/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri’de Mehmet Erdoğan (49), arkadaşının iş yerinde soba borusunu duvara sabitlemeye çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bolu Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Erdoğan, arkadaşı S.M.’nin iş yerinin dışındaki soba borusunu duvara sabitlemek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Erdoğan, yaklaşık 3 metre yükseklikten paletlerin üzerine düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.





#soba
#işçi
#kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de bugün su kesintisi var mı? İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler