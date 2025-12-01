Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
İnşaatın 5'inci katından 2'nci kata düşen işçi, iş makinesiyle indirildi

İnşaatın 5'inci katından 2'nci kata düşen işçi, iş makinesiyle indirildi

12:451/12/2025, الإثنين
DHA
Sonraki haber
Kayhan'ın üzerinde olduğu sedye iş makinesinin kepçesine alınarak, aşağı indirildi. Kayhan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kayhan'ın üzerinde olduğu sedye iş makinesinin kepçesine alınarak, aşağı indirildi. Kayhan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Antalya'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından 2'nci kata düşen Ünal Kayhan (52) yaralandı. Kayhan, düştüğü yerden iş makinesi ile indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 5'inci katta iskele üzerinde çalışan Ünal Kayhan, bir anda dengesini kaybetti. İskeleye tutunmaya çalışan Kayhan, 2'nci kata düşüp yaralandı. Bu sırada durumu fark eden mesai arkadaşları Kayhan'ın yardımına koştu. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, sedyeye alındı. Bu sırada iş makinesinin ucuna takılan palet, Kayhan'ın düştüğü yere doğru uzatıldı. Kayhan'ın üzerinde olduğu sedye iş makinesinin kepçesine alınarak, aşağı indirildi. Kayhan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Antalya
#iş kazası
#inşaat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman?