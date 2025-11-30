Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya’da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

14:5030/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Antalya’da 5 katlı bir apartmanın teras katında klimadan çıktığı değerlendirilen yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 1 kişi kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1397 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş U.’nun ikamet ettiği dairenin klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire içerisini saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U. panikle kendilerini apartmanın dışına atarken diğer dairelerde oturan komşularını da yangın konusunda uyardı.


Apartman sakinleri de dairelerinden panikle kendilerini dışarı attılar. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler alevlerin sardığı dairedeki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İrem S.U. kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.






#antalya
#teras
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’nin örnek soruları açıklandı: İşte sayısal ve sözel soru örnekleri