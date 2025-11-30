Antalya’da teras katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1397 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş U.’nun ikamet ettiği dairenin klima iç ve dış ünitesinin bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire içerisini saran dumanları fark eden Güneş U. ve İrem S. U. panikle kendilerini apartmanın dışına atarken diğer dairelerde oturan komşularını da yangın konusunda uyardı.