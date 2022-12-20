Soğanlı Dağı'nda araçları kara saplanan iki kişi mahsur kaldı Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.

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