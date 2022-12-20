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BAYBURT

Soğanlı Dağı'nda araçları kara saplanan iki kişi mahsur kaldı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında otomobilin kara saplanması sonucu 2 kişi uzun süre mahsur kaldı. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Soğanlı Dağında araçları kara saplanan iki kişi mahsur kaldı
Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon’dan Bayburt’un Demirözü ilçesine şeker pancarı almak üzere otomobille yola çıkan 2 arkadaş, Soğanlı Dağı Derebaşı Virajlarında kar ve tipiye yakalandı. Bir süre yola devam eden şahıslar aracı kara saplayınca bulundukları yerde mahsur kaldılar. Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslar ekiplerden yardım istedi. Yaklaşık 2,5 saat sonra gelen bir traktöre halatla bağlanan otomobil saplandığı yerden kurtarıldı.

Otomobile binen iki kişi Çaykara’ya geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan yaz aylarında kullanılan Bayburt-Çaykara yolu Soğanlı mevki son günlerde kar ve tipinin etkisini artırması üzerine ulaşıma kapatıldı.

Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
FOTOĞRAF 9
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17 Aralık Cumartesi günü gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanının içerisinde meydana gelen silahlı çatışmada 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı.
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Konuya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
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Yaşanan olay sonrasında çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanında yangın çıktı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken mekanın kundaklandığı iddia edildi.
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Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise çatışmada hayatını kaybeden mekan çalışanının bir yakını olduğu öne sürüldü.
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Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iddiaya konu olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Öte yandan, çatışmanın çıktığı alkollü eğlence mekanının akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlanarak camlarının kırıldığı da öne sürüldü.
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Silahlı çatışmada bir kişi ölmüştü: Taşlarla camları kırılıp kundaklandı
Adapazarı'nda silahlı çatışmanın çıktığı eğlence mekanında camların taşlanarak kırılmasının ardından bu sefer de yangın çıktı. Kundaklamayı ise çatışmada hayatını kaybeden gencin bir yakınının gerçekleştirdiği öne sürüldü.


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