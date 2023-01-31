|
Gündem

Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 lira

Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 TL'ye çıkarıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi ardından açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Çalışan vefakar personelimize ne kadar maaş ödesek azdır, inşallah bundan sonraki sözleşmeleri daha iyi şartlarda yaparak katkı sağlamış oluruz. " şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:51 . 31/01/2023 Salı
IHA
Soma Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Soma Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Soma Belediyesinde maaşlar en düşük 11 bin 600 TL’ye çıkarıldı.Soma Bel A.Ş.’de 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan personeller için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Belediyemizin cefakar çalışan personellerinin çalışmaları karşılığında kazanıp evlerine, ailelerine, götürecekleri helal kazançları için onlara bir nebze de olsa daha fazla destek olabilmek için imzalan Toplu Sözleşmesi ile en düşük çalışan personelimizin maaşını net 11 bin 600 TL’ye çıkardık. Çalışan vefakar personelimize ne kadar maaş ödesek azdır, inşallah bundan sonraki sözleşmeleri daha iyi şartlarda yaparak katkı sağlamış oluruz. Buradan bu Toplu İş Sözleşmesinin hazırlanmasında bizlere destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve imza koyan Soma Bel. A.Ş. Yönetim Kurulu ile Hizmet-İş Sendikası yetkililerine teşekkür ediyorum. Alınan kararın ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

  • Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ise yaptığı açıklamada, “Bu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri süresince işçinin haklarını bizlerle beraber koruyup kollayıp bizlere bu görüşmeler süresinde desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız olmak üzere, Soma Bel. A.Ş. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemiz emekçi arkadaşlarımız, Sendikamız ve Belediyemiz için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Düzenlenen imza töreninde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Temel Korkmaz, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Öden Yapıcı ve Sabır Tuna, Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat, Şube Başkan Yardımcısı Özlem Akın, İşyeri Temsilcileri Mustafa Aydın, Yağmur İnan, Hasan Çaktı ve İsmail Vatanoğlu yer aldı.




#Soma Belediyesi
#İşçi maaşları
#Manisa
1 saat önce
default-profile-img
Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 lira
Yine teröristlerin safına geçtiler: "ABD PKK’yı eğitiyor" itirafına Washington Post'tan düzeltme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye başsağlığı dileği
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde
Olimpiyat Stadyumu boş kaldı
Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.