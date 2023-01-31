Soma Belediyesinde en düşük personel maaşı 11 bin 600 lira

Soma Belediyesinde maaşlar en düşük 11 bin 600 TL’ye çıkarıldı.Soma Bel A.Ş.’de 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan personeller için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Belediyemizin cefakar çalışan personellerinin çalışmaları karşılığında kazanıp evlerine, ailelerine, götürecekleri helal kazançları için onlara bir nebze de olsa daha fazla destek olabilmek için imzalan Toplu Sözleşmesi ile en düşük çalışan personelimizin maaşını net 11 bin 600 TL’ye çıkardık. Çalışan vefakar personelimize ne kadar maaş ödesek azdır, inşallah bundan sonraki sözleşmeleri daha iyi şartlarda yaparak katkı sağlamış oluruz. Buradan bu Toplu İş Sözleşmesinin hazırlanmasında bizlere destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve imza koyan Soma Bel. A.Ş. Yönetim Kurulu ile Hizmet-İş Sendikası yetkililerine teşekkür ediyorum. Alınan kararın ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.