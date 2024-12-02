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Son 2 haftada 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

Son 2 haftada 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

09:262/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
DHA
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Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadele sürüyor.
Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadele sürüyor.

Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “Kalkan-33” operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı, bu kişilerden 49'unun tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.


  • Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi.




#Jandarma
#Göçmen kaçakçıları
#emniyet

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