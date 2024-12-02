Son 2 haftada 115 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı

"Kalkan-33" operasyonlarında 115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandı, bu kişilerden 49'unun tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.