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POLİTİKA

Son çark Kürecik

Dün Kürecik için ‘kapatılsın’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin sözde Ermeni kararına karşılık Türkiye’nin “İncirlik ve Kürecik’i kapatırız” hamlesinden sonra eski söylediklerini unutarak ‘restleşme yerine görüşme’ önerdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Lideri, geçmişte Kürecik konusuna sık sık değinmişti. Kasım 2012’de “Orayı kapat gelip seni kutlayacağım” diye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmişti. Kılıçdaroğlu istasyonun faaliyetlerinin durdurulmasını Temmuz 2014’te de istemişti. Kılıçdaroğlu yine aynı yıl “Eğer hükümet gerçekten Gazze’de Filistinliler’in kanı akmasın, çocuklar ölmesin istiyorsa, Kürecik radar istasyonunu devredışı bırakmalıdır” demişti.

KENDİNİ YALANLIYOR

  • *Kürecik, Kılıçdaroğlu’nun çarklarından en günceli. Kılıçdaroğlu, CHP’li bir ismin Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiasından sonra katıldığı bir programda, “Okuduğumda ‘doğrudur’ dedim. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasından iki gün sonra ise ‘doğrudur’ demediğini söyledi.
  • *Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde klozetlerin altın olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra “Ben ‘saray’ demedim. ‘Ankara’daki beyler, altın kaplı klozetler yapılıyorsa bu ülkede, birilerinin düşünmesi lazım’ dedim” şeklinde konuşmuştu.
  • *Kılıçdaroğlu, PKK ve DHKP-C’yle ilgili skandal bir itirafta bulunmuş ve “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık” demişti. Bu açıklamasından kısa bir süre sonra “Ben hastane ve hapishane değil hiçbir yere gitmedim” ifadelerini kullanmıştı.

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