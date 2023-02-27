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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesinde korkutan artçılar devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05:51'de 5 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

07:10 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.


Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 8 buçuk kilometre derinliğinde oldu.



Adıyaman'a konteyner çarşı yapılacak: Kentteki çalışmaları Bakan Adil Karaismailoğlu koordine ediyor
Adıyaman'a konteyner çarşı yapılacak: Kentteki çalışmaları Bakan Adil Karaismailoğlu koordine ediyor

Adıyaman’daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu koordine ediyor. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandıran Karaismailoğlu, şehirden göçü önlemek ve geri dönüşleri sağlamak için projeler hazırladıklarını anlatırken konteyner çarşı kurulacağı bilgisini verdi: “Burada ekonomik hareketliliği tekrar sağlayıp gidenleri geri getirmemiz gerekiyor. Onun için de zanaatkarların, iş yeri olanların konteynerlerde geçici olarak ticaretini döndürebileceği bir çözüm arıyoruz. Şehrin belirli yerlerinde böyle konteynerlerde veya geçici yapılarda faaliyetlerini göstermesi için planlama yapıyoruz. Çarşı gibi olacak.”


#Adıyaman
#Gölbaşı
#Deprem
25 dakika önce
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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
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