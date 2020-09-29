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Gündem Cips paketinden bir kilo 100 gram eroin çıktı Koku almasını engellemek için koymuşlar
BURSA

Son dakika Bursa haberleri: Cips paketinden 1 kilo 100 gram eroin çıktı

Cips paketinden bir kilo 100 gram eroin çıktı: Koku almasını engellemek için koymuşlar

Bursa'da uyuşturucu satıcılarının narkotik köpekleri tarafından koku alınmasını engellemek için cips paketleri içerisinde gizlenen 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Polis operasyon kapsamında dört kişiyi de gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Cips paketleri içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
Cips paketleri içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin 2 haftalık teknik takibi sonucu Y.O, S.E, A.K.S ve H.E’nin kente satılmak üzere uyuşturucu getireceğinin tespit edilmesinin ardından fiziki takip başladı.

Narkotik köpeği Fırtına araçta uzun süre arama yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Titiz bir şekilde yürütülen çalışmada şüpheli otomobil takibe alınırken ekipler şüpheli şahısların kaçma ihtimaline karşı kent merkezinde de hazır bekledi. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda durdurulan otomobilde bulunan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Cips paketleri içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN PLANINA ‘FIRTINA’ ENGELİ

Emniyet otoparkına çekilen otomobilde narkotik köpeği ‘Fırtına’nın da desteğiyle arama yapan ekipler cips paketlerine gizlenmiş halde 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

  • Şüphelilerin, uyuşturucu maddeyi narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için baharatlı cips paketinde sakladıkları tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.O, S.E, A.K.S ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre, bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında tartışma çıktı.
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Araya bakkalın yakınlarının da girmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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Kavgada, her iki taraftan 6 kişi yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası 6 yaralı
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Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası 6 yaralı
Title
Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası 6 yaralı
Title
Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası 6 yaralı
Diyarbakır'da 'domates atma' kavgası: 6 yaralı
Diyarbakır'da bakkalına domates atan çocuğa tepki gösteren kişi ile çocuğun ailesi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bakkalın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada biri ağır altı kişi yaralandı.

Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
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Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.
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Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.
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Ülkenin komşusu Botsvana'da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.
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Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef oldu.
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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de henüz teşhis edilemeyen bir hastalık hayvanlar arasında hızla yayılıyor. Gizemli hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı son bir ay içerisinde 34'e çıktı.


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