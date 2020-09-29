Son dakika Bursa haberleri: Cips paketinden 1 kilo 100 gram eroin çıktı Cips paketinden bir kilo 100 gram eroin çıktı: Koku almasını engellemek için koymuşlar Bursa'da uyuşturucu satıcılarının narkotik köpekleri tarafından koku alınmasını engellemek için cips paketleri içerisinde gizlenen 1 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Polis operasyon kapsamında dört kişiyi de gözaltına aldı.

Haber Merkezi 29 Eylül 2020, 08:25 Son Güncelleme: 29 Eylül 2020, 09:54 DHA