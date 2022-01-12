Gündem İstanbulda sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı
İSTANBUL

İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanma süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.

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Son dakika haberi: 2022 İstanbulda sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı mı?
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İBB Meclisi'nin ocak ayı ikinci oturumunda, sağlık çalışanlarının toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanmasına ilişkin teklif görüşüldü.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI 30 HAZİRAN 2022'YE KADAR UZATILDI

Görüşmelerde, İstanbul'da salgın riskinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarının ‘İstanbulkart’ entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarını 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanması teklifi kabul edildi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARARLANACAK

Bu haktan, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli intörn doktorlar dahil tüm çalışanların yanı sıra İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ve Adli Tıp Kurumu ve Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları da yararlanacak.

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