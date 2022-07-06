AİHM Kavala için tüm kuralları yıktı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Gezi finansörü Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa bir sürede vermesi dikkat çekti. Kavala kararını 11 Temmuz’da açıklayacağını duyuran AİHM Büyük Dairesi’nin önünde 22, AİHM’de 80 bin dosya bekliyor. AİHM gündemindeki dosyalar 8-10 yıl arasında karara bağlanırken, Büyük Daire önünde bekleyen dosyalarda karar 2 yılda çıkıyor. Büyük Daire’nin önündeki dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde geldiği öğrenilirken, buna rağmen Kavala’ya öncelik tanınıp kararın 3 ay gibi kısa bir sürede verilmesinin nedeni merak konusu oldu.

NEDEN BU TARİH SEÇİLDİ?

AİHM Büyük Daire’nin kararlarını 1 ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM’in 1 ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor. 60 yılı aşkın tarihinde Hıristiyanların dini bayramlarında ve diğer önemli günlerinde bir karar açıklamadığına dikkat çekilen AİHM, kararını Müslümanlar için kutsal bir gün ve Türkiye’de resmi tatil olan Kurban Bayramı’nın üçüncü günü açıklayacak.

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