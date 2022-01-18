Gündem Ataşehirde can pazarı Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
3. SAYFA

Ataşehir'de can pazarı: Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Ataşehir'de 8 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dairedeki kadını kurtardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA DHA
Son dakika haberleri: Ataşehirde alevlerin arasında kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede oturan, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen kadını kurtardı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

İçerenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede oturan, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen kadını kurtardı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

Apartmanın üst katlarında oturanlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ataşehir'de can pazarı: Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı
FOTOĞRAF 13
Title
Ataşehir'deki yangın saat 08.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Seyhan Sokak'taki 8 katlı binanın giriş dairesinde çıktı.
Title
Alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler nedeniyle binada panik yaşandı.
Title
Üst katlardaki vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesi bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Title
Yanan dairede mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından binadan çıkarıldı.
Title
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürülen kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Ekiplerin yaptığı incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlendi.
Title
Görgü tanığı Selahattin Kıymaz, \"Dairede bir patlama sesi duydum, daha sonra yoğun duman çıkmaya başladı. Yukarıdakilere seslendim içeride bir kişinin olduğunu söylediler\" diye konuştu.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ataşehir'de can pazarı: Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı
İstanbul Ataşehir'de 8 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler tarafında ambulansa bindirilen Sema Karataş hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı.


31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
seferler başlıyor

​İran ile beklenen uzlaşma sağlandı.
Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
İnşaat Mühendisleri Odasını eleştiren milletvekiline jet hızıyla meslekten men cezası

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.