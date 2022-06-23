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İSTANBUL

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: İki ayrı adreste yakalandılar

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı ikamette yasa dışı yollarla uyuşturucu madde yetiştiren şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen sanıklar tutuklandı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Son dakika haberleri: İstanbulda zehir tacirleri ki ayrı adreste yakalandı
İstanbul'da piyasaya uyuşturucu madde sürmeye hazırlanan zanlılar yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, O.S.(41) ve M.T.(31) isimli iki şüpheli şahsın Beylikdüzü ilçesinde bulunan iki ayrı ikamette yasa dışı yollarla uyuşturucu madde yetiştirdikleri tespit edildi.

SABIKALI ÇIKTI

Barış Mahallesindeki tespiti yapılan adreslere gerçekleştirilen operasyonda O.S.(41), M.T.(31), S.K.(27) ve M.T.(29) isimli şüpheliler yakalandı.

Yapılan sorgulamanın ardından S.K.’nın “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada; 75 kök Hint Keneviri maddesi, 25 adet uyuşturucu hap, 25.3 gram Esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan M.T., S.K. ve M.T. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “Silah Ticareti” suçlarından, O.S. hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.T.(29) hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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