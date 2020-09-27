Haftanin'de eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sYcsxelW4y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2020

GÜNDEM Yıldırım operasyonları kapsamında ölü ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

GÜNDEM Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi