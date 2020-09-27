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Gündem Haftaninde eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHAlar tarafından etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Haftanin'de 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Haftanin'de eylem hazırlığındaki 7 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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