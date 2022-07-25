Gündem İkisi üst düzey yönetici 15 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

İkisi üst düzey yönetici 15 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: İkisi üst düzey yönetici 15 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, operasyondan görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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