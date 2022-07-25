İkisi üst düzey yönetici 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Fz5ATYT4wA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2022

GÜNDEM MSB duyurdu: İki terörist etkisiz hale getirildi

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