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SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İSKİ duyurdu, İstanbul barajları güncel durum (15 Mart 2021)

İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul barajlarında gözlemlenen endişe verici tablo yağışların etkisini sürdürmesiyle her geçen gün düzeliyor. İstanbul'daki baraj doluluk oranı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne? İşte, İSKİ'nin bugün açıkladığı 15 Mart İstanbul baraj doluluk oranı tablosu...

Seren Som Diğer
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Arşiv

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı aralık ayının sonu ve ocak ayının başında yüzde 20'nin altına inmiş, megakent kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum uzmanlar tarafından "endişe verici" olarak yorumlanmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü. Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 15 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,34’e yükseldi.

İstanbul'a verilen su miktarının ise 2 milyon 895 bin metreküp olduğu duyuruldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

1 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

10 Mart: Yüzde 60,71

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 64,34

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

15 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 76,62

Pabuçdere: Yüzde 44,18

Sazlıdere: Yüzde 33,07

B.Çekmece: Yüzde 62,44

Alibey: Yüzde 57,58

Terkos: Yüzde 58,04

Kazandere: Yüzde 59,42

Elmalı: Yüzde 69,29

Darlık: Yüzde 72,78

Istaracalar: Yüzde 63,17

GEÇMİŞ YILLARIN 15 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyenin biraz altında olduğu görülüyor. En yüksek 15 Mart baraj doluluk oranının yüzde 94,63 ile 2015 yılına ait.

  • Şubat ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.


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