İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı aralık ayının sonu ve ocak ayının başında yüzde 20'nin altına inmiş, megakent kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum uzmanlar tarafından "endişe verici" olarak yorumlanmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü. Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 15 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,34’e yükseldi.

14 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 895 bin metreküp

15 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %62,34 pic.twitter.com/QUIGeVYleq REKLAM March 15, 2021

İstanbul'a verilen su miktarının ise 2 milyon 895 bin metreküp olduğu duyuruldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

1 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

10 Mart: Yüzde 60,71

REKLAM

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 64,34

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

15 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 76,62

Pabuçdere: Yüzde 44,18

Sazlıdere: Yüzde 33,07

B.Çekmece: Yüzde 62,44

Alibey: Yüzde 57,58

REKLAM

Terkos: Yüzde 58,04

Kazandere: Yüzde 59,42

Elmalı: Yüzde 69,29

Darlık: Yüzde 72,78

Istaracalar: Yüzde 63,17

GEÇMİŞ YILLARIN 15 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyenin biraz altında olduğu görülüyor. En yüksek 15 Mart baraj doluluk oranının yüzde 94,63 ile 2015 yılına ait.

Şubat ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.





İl İl hava durumunu öğrenmek için tıklayınız