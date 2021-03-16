Gündem İstanbul barajlarının su seviyesi arttı mı? Doluluk oranında son durum
İSTANBUL

SON DAKİKA: İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (16 Mart 2021)

İstanbul barajlarının su seviyesi arttı mı? Doluluk oranında son durum

İstanbul barajlarının doluluk oranı yağışlarla orantılı olarak artmaya devam ediyor. Yıl başında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbullular da baraj doluluk oranını merak ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranında son durum ne? İşte, İSKİ'nin bugün açıkladığı 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı tablosu...

Seren Som Diğer
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Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü. Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 16 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 62,40 seviyesine yükseldi.

İstanbul'a verilen su miktarının ise 2 milyon 776 bin metreküp olduğu duyuruldu.


GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

2 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

1 Mart: Yüzde 56,71

2 Mart: Yüzde 57,23

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

10 Mart: Yüzde 60,71

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 64,34

16 Mart: Yüzde 64,40

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 538 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

16 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli: Yüzde 76.93

Papuçdere: Yüzde 43.77

Sazlıdere: Yüzde 33.19

Büyükçekmece: Yüzde 62.44

Alibeyköy: Yüzde 57.41

Terkos: Yüzde 58.21

Kazandere: Yüzde 58.12

Elmalı: Yüzde 69.73

Darlık: Yüzde 72.83

Istrancalar: Yüzde 60.66


GEÇMİŞ YILLARIN 16 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyenin biraz altında olduğu görülüyor. En yüksek 16 Mart baraj doluluk oranının yüzde 95,08 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

BARAJLARIN SON BİR YILDAKİ AY SONLARI İTİBARİYLE ORTALAMA DOLULUK ORANLARI

Son bir yıla ait veriler dikkate alındığında ortalamanın gittikçe yükseldiği gözleniyor.

  • Şubat ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

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İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum
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