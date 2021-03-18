İstikrarlı artış devam ediyor: İstanbul’da barajların doluluk oranında son durum

Geçtiğimiz yıl sonu İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına inmiş, uzmanlar megakentin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, endişe verici durum karşısında uyarmıştı. Ancak ocak ve şubat aylarında etkili olan kar ve yağmurun etkili olmasıyla birlikte baraj doluluk oranları artmaya başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürüyor.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı rakamlara göre; 16 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 63, 03’e yükseldi.

17 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 684 bin metreküp

18 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %63,03 pic.twitter.com/SN8QqTF7Rq REKLAM March 18, 2021

İstanbul'a verilen su miktarının ise 2 milyon 684 bin metreküp olduğu duyuruldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

4 Mart itibariyle son 15 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

10 Mart: Yüzde 60,71

11 Mart: Yüzde 61,08

12 Mart: Yüzde 61,64

13 Mart: Yüzde 61,96

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14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 62,34

16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

18 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:



Ömerli: Yüzde 77.84

Papuçdere: Yüzde 45.27

Sazlıdere: Yüzde 33.39

Büyükçekmece: Yüzde 62.99

Alibeyköy: Yüzde 57.41

Terkos: Yüzde 58.89

Kazandere: Yüzde 59.21

Elmalı: Yüzde 70.60

Darlık: Yüzde 73.31

Istrancalar: Yüzde 53,62

GEÇMİŞ YILLARIN 18 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyenin biraz altında olduğu görülüyor. En yüksek 18 Mart baraj doluluk oranının yüzde 94,91 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

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Şubat ayında yağan karın bahar mevsimi geldikçe eriyeceği göz önünde bulundurulursa artışın süreceği ön görülüyor. Ancak uzmanlar, içme suyunun kontrollü şekilde kullanılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.





GÜNDEM Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

GÜNDEM İstanbul barajlarının su seviyesinde son durum: İşte baraj doluluk oranları