Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Merkez'de saat 22.49'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
- Depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin ise 17.44 km olduğu açıklandı.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuz bilgi kaydedilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Merkez'de saat 22.49'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuz bilgi kaydedilmedi.
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