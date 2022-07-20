Gündem Düzcede 42 büyüklüğünde deprem
DÜZCE

Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Düzce'de saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! İstanbulda deprem mi oldu? Düzcede deprem mi oldu? AFAD büyüklüğü duyurdu
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Düzce Merkez'de saat 22.49'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

  • Depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin ise 17.44 km olduğu açıklandı.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuz bilgi kaydedilmedi.

Turu İstanbula bıraktı

Turu İstanbul'a bıraktı

​Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile berabere kaldı.
62 yıllık evli çifttenart arda acı haber

62 yıllık evli çiftten
art arda acı haber

​Aynı gün farklı evlerde öldüler, yan yana gömüldüler.
Şeytanın avukatları: PKK Duhokta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiyeyi suçladı

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu.

​Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı.

​Çiftlik yangını: Çok sayıda hayvan telef oldu.

​En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu.

​Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

​DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı.

​Kaz sanılan ve tartışma yaratan ördeklere İçişleri sahip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.