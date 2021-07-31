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KAYSERİ

Kayseri'den acı haber geldi: Baraj gölünde kaybolan üç kızın cesedine ulaşıldı

Kayseri’de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı’nda kaybolan üç kızın cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından 3 kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika: Kayseriden acı haber geldi: Baraj gölünde kaybolan üç kızın cesedine ulaşıldı
Kayseri'de baraj gölünde kaybolan 3 kızın cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı’na dün akşam saatlerinde Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi.

Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden başladı. Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları ve Mersin ile Konya’dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine başladı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda, H.M., S.A. ve A.T.’n,n cansız bedenleri bulunarak çıkarıldı.

İncelemelerin ardından 3 kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de acı bekleyiş: Baraj gölünde kaybolan üç kişi aranıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı’na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi.
Title
Kızların suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi.
Title
Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi.
Title
İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi.
Title
Balık adamların yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda şahıslara rastlanılamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi.
Title
Sabah erken saatlerde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları baraj gölünde çalışmalara başladı.
Title
Ayrıca Mersin ve Konya’dan gelen polis dalgıçlar da baraj gölündeki arama faaliyetlerine katıldı.
Title
Öte yandan ailenin acılı bekleyişi de sürüyor.
Kayseri'de acı bekleyiş: Baraj gölünde kaybolan üç kişi aranıyor
Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamlarının katılımları yeniden başladı. Öte yandan ailenin acılı bekleyişi de sürüyor.


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