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MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
14:56 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını devam ettiriyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz"
denildi.

Altı terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi
" ifadelerine yer verildi.
#Fırat Kalkanı bölgesi
#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK
#MSB
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