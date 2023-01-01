Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını devam ettiriyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz"
denildi.
Altı terörist etkisiz hale getirildi
Altı terörist etkisiz hale getirildi
Açıklamada, "
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi
" ifadelerine yer verildi.
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1 saat önce