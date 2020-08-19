Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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