Muğla'da 3,6 şiddetinde deprem oldu

Hayat

Kıraat hataları namazı bozar mı? sorusu bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Namazda yapılan kıraat hatalarının (zelletü’l-kâri), namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler birtakım ölçüler getirmişlerdir. Kur’an, kasten manası değişecek derecede yanlış okunursa namaz bozulur. Hata ile veya unutarak yanlış okunması halinde ise bazı ölçütler getirilmiştir. İşte Diyanete göre, Namazda hatalı okumak namazı bozar mı? sorusunun cevabı...