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ANKARA

Teröristlerin yerleştirdiği EYP patladı: Bir asker şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde tespit edilen EYP’nin imhası sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika: Siirtte bir asker şehit oldu, Ercan Özcan şehit haberi
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Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerin yola döşediği EYP'nin patlaması sonucu bir jandarma şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • “Siirt Pervari kırsalında, teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen kahraman Jandarmamız Ercan Özcan’a Allah’tan rahmet; ailesi, Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan için taziye mesajı yayımladı.

"SİZİ TOPRAĞA DEĞİL YÜREĞİMİZE GÖMDÜK"

  • Bakanlıktan paylaşılan mesajda, "Siirt Pervari'de teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 31 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Özcan'ın fotoğrafına yer verildi.

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