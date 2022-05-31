Teröristlerin yerleştirdiği EYP patladı: Bir asker şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Kimseden izin alacak değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birinci Meclis önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilecek olası yeni harekata ilişkin Kalın, 'Biz kendi sınır güvenliğimizi korumak için ve bugüne kadar nasıl birtakım tedbirler aldıysak, askeri operasyonlar düzenlediysek bundan sonra da bu yönde adımlar atmak Türkiye'nin en meşru hakkıdır, en meşru talebidir. Bu yönde biz kimseden izin alacak da değiliz. Çünkü Türkiye'nin sınırlarını Türkiye korur.' ifadelerini kullandı.