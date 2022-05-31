Gündem Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi
KONYA

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon: 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik, Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika! Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon: 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderen suç grubuna yönelik operasyon başlattı.

DHA

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip edildi. KOM ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde önceden belirlenen adreslere Miras Operasyonu düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

DHA

Dört grup halinde çalışmışlar

KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi.

Grubun Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıların" gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi.

DHA

Eserlerin, grubun elebaşı konumunda bulunan ve "pazarlamacı" olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerine "kuryeler" aracılığıyla gönderilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise sisteme dahil olan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

DHA

Kurye ele verdi

Suç grubu içerisinde "kurye" konumunda bulunan tır şoförü, bin 736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişiye yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile bu gruba menfaat sağlayanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

DHA

Bizans dönemine ait mührün İsviçre’de satışı engellendi

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 28 bin İsviçre Frangı ile açık artırmada satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine devreye girilerek mührün satışı durduruldu.

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'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı
FOTOĞRAF 9
Title
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı.
Title
Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yapılan çalışmada suç grubu, 1 yıl boyunca takip edildi.<br>
Title
MÜZAYEDE EVLERİNE SATMIŞLAR<br><br>Suç grubunun, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan 'kaçak kazıcı' olarak adlandırılan kişileri yasa dışı kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi.
Title
Belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkardığı tarihi eserlerin suç grubu adına 'toplayıcı' olarak nitelendirilen şüpheliler tarafından toplandığı tespit edildi. Tarihi eserlerin, suç grubunun lideri konumunda olan 'pazarlamacı' olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerinde kuryeler aracılığıyla gönderilerek satıldığı saptandı. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.<br>
Title
38 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON<br><br>Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular ışığında, KOM ekiplerince bu sabah Konya merkezli 38 ilde 143 şüpheliye yönelik 'Miras' operasyonu başlatıldı.
Title
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi esere el koyuldu. Operasyon kapsamında 'kurye' konumunda bulunan TIR şoförü, bin 736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.<br>
Title
İMPARATORLUK MÜHRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU<br><br>Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan ve İsviçre'de faaliyet gösteren müzayede evinde 28 bin İsviçre frangı (430 bin TL) ile açık artırmada satışa sunulan, Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da devreye girilerek durduruldu.
Title
Öte yandan tespit edilen şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun liderine yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.
'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığı, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda bin 736 tarihi eser, Avusturya üzerinden İngiltere'ye gönderilmek istenirken ele geçirilirken, İsviçre'de müzayede evinde Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da durduruldu.


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