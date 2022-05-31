Tarihi eser kaçakçılarına yönelik en büyük operasyon: 38 ilde 143 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderen suç grubuna yönelik operasyon başlattı.

DHA

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç grubu üyeleri 1 yıl boyunca takip edildi. KOM ekiplerince sabah saatlerinde 38 ilde önceden belirlenen adreslere Miras Operasyonu düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

DHA

Dört grup halinde çalışmışlar

KOM ekiplerinin çalışması sonucu suç grubunun tarihi eser kaçakçılığını nasıl yaptığının ayrıntıları da belirlendi.

Grubun Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sit alanları ve höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan "kaçak kazıcıların" gün yüzüne çıkardığı tarihi eserlerin, söz konusu suç grubu adına faaliyet gösteren ve "toplayıcı" olarak nitelendirilen kişilerce alındığı tespit edildi.

REKLAM

DHA

Eserlerin, grubun elebaşı konumunda bulunan ve "pazarlamacı" olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerine "kuryeler" aracılığıyla gönderilerek satıldığı, suç gelirlerinin ise sisteme dahil olan kişilere paylaştırıldığı ortaya çıkartıldı.

DHA

Kurye ele verdi

Suç grubu içerisinde "kurye" konumunda bulunan tır şoförü, bin 736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

Diğer taraftan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun lideri konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişiye yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile bu gruba menfaat sağlayanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

REKLAM

DHA

Bizans dönemine ait mührün İsviçre’de satışı engellendi

Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün İsviçre'de faaliyet gösteren bir müzayede evinde 28 bin İsviçre Frangı ile açık artırmada satışa sunulduğunun tespit edilmesi üzerine devreye girilerek mührün satışı durduruldu.

GÜNDEM Beş ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı

GÜNDEM İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Özel harekat polisleri 29 adrese baskın yaptı