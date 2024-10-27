Sonbaharda yüz felci riski

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Öztürk, eskiden rüzgarda kalan şoförlerde yüz felcinin sık görüldüğünü söyleyerek, “Özellikle sonbahar ve kış aylarında yüz sinirinin soğuğun etkisiyle ve bağışıklık sistemindeki direncin bozulmasıyla kulak arkasında kemik bir kanalın içerisinden geçerken yüz sinirinin iltihaplanmasına neden olması sonucu yüz felci meydana gelebilir. Bu tür viral enfeksiyonları sonbahar aylarında insanlar kendini koruyamadığı için biraz daha sık görüyoruz” dedi.





YÜZDE 85 TAMAMEN DÜZELİYOR

Hastaların genelde gözünü kapatmama veya ağızda kayma şikayetleriyle geldiğini aktaran Öztürk, “Yüzde 85 tamamen düzeliyor. Yüzde 15 bu yüzde 15'in içinde diyabet hastaları, nöropati hastaları, yaşlılar sekel kalıyor” diye konuştu. Öztürk, yüz felci geçiren kişilerde ağızda sağlam tarafa doğru kayma, tat duyusunda bozulma, gözyaşında artma, kulakta çınlama, ve gözde kapanmama gibi birçok durum meydana gelebileceğini söyledi.





GÖZÜ KORUMAK ÖNEMLİ

Yüz felcinden korunmak için kulak ve kulak arkasındaki bölgeyi esintiden korumak gerektiğini vurgulayan Öztürk, hastaların tedaviye en kısa sürede başlamalarını tavsiye ederek, “Felç sırasında göz kapağı kapanmayacağı için muhakkak gözü korumak lazım. Özellikle uykudayken bir petle kapatmak, dışarıda gözlük kullanmak önemli” dedi.











