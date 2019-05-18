Sondaj gemilerini koruma tatbikatı

Girit çevresinden Rodos’a, Mora yarımadasının doğusundan Karadeniz’e, Akdeniz’den Ege’ye Mavi Vatan’ın korunması için icra edilen dev tatbikat Denizkurdu-2019 sürüyor. Deniz Kuvvetleri’nin en büyük tatbikatı, Kara ve Hava Kuvvetleri ile doğal afetlere karşı kamu kurumlarının da katılımıyla devam ediyor. Gerçek savaş şartlarında çok boyutlu tehditlere karşı hazırlık için çalışılan senaryolar, karşılaşılabilecek her türlü ihtimali içeriyor. Senaryo gereği ‘Mavi Ülke’ olarak betimlenen Türkiye, bir yandan deprem felaketi, bir yandan orman yangınlarıyla uğraşırken aynı anda Zakkum Terör Örgütü’nün (ZTÖ) saldırılarını püskürtüyor; bu arada bir Arap ülkesi olan ‘Haki Ülke’ ile komşu ‘Kahverengi Ülke’nin tacizleriyle de eşzamanlı olarak mücadele ediyor.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı

AKTİF SONDAJ SAVUNMASI

Savunma ve harekât kabiliyetlerinin sınandığı senaryo kapsamında çalışılan en önemli konulardan biri ise Doğu Akdeniz’de doğalgaz-petrol arayan sondaj platformlarına yönelik muhtemel saldırılar oldu. Denizkurdu-2019’da sondaj platform ve gemilerine yönelik saldırı girişiminin nasıl püskürtüleceği çalışılırken, mütecaviz ülkelere ait savaş araçlarını etkisiz hale getirme yöntemleri de çalışıldı. Sondaj platformunun korunması, hava, denizaltı ve su üstü tehditlerine karşı savunma eğitimleri, SAT harekâtı, mayın avlama faaliyetleri, denizaltı harekatı yanısıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait F-16’lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile müşterek eğitimler icra edildi.

YUNAN HAVA ARACI ACİZ ETTİ

Denizkurdu-2019, uluslararası hukuka istinaden ve planlı olarak Türk kıta sahanlığı ve uluslararası sularda yapılıyor. Buna karşın tatbikat sırasında sık sık Yunanistan’ın tacizleriyle karşılaşılıyor. Yunanistan, Denizkurdu-2019 kapsamında görev yapan gemilerimizi, fırkateyn ve hücumbotları ile izlemeye çalışırken, bir Yunan İHA’sı ise Rodos adası doğusunda uçuş eğitim faaliyetlerinin devam ettiği sırada bölgeye yaklaşarak Deniz Kuvvetleri hava araçlarının güvenliğini tehlikeye düşürdü. Bu arada Yunan basını ise tatbikatı yakından izliyor. Tatbikat öncesinden buyana servis edilen haberlere bakıldığında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan etkinliğinden ötürü Yunanlıların panik halinde olduğu görülüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı deniz tatbikatı olan Denizkurdu-2019, uluslararası sahada da büyük yankı buldu. Tatbikat, 4 kıtada ve 33 ülkede ilk günden itibaren haberlere ve yayınlara konu oldu.

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Facepage ve Chatter ile siber savaş



Denizkurdu-2019’da, NATO tatbikatlarında uygulanan medya ve sosyal medya benzetimi uygulaması, ilk kez bir milli tatbikatta, NATO’da bile eşine nadir rastlanacak şekilde etkin ve kapsamlı olarak uygulandı. Jenerik senaryoya istinaden tv yayınları, jenerik haber portalları, Facebook ve Twitter benzetimleri olan Facepage ve Chatter sosyal ağları, TSK ağı içerisinden fiilen kullanıldı ve Deniz Kuvvetleri’nin tüm yüzer, dalar ve kıyı birlikleri tarafından takip edildi. Bu yayınlar üzerinden medya silahı ve propagandalarına karşı önlemler geliştirildiği gibi, yeni tehdit siber saldırılara karşı da değişik senaryolara karşı ilgili personelin eğitimi pekiştirildi. Medya ve sosyal medya benzetimleriyle gerçek harp şartlarının oluşturulduğu Denizkurdu’nda tüm unsurlar 24 saat esasına göre teyakkuzda tutuldu. Kıyı birlikleri de acil durum, afet, terör saldırısı, sabotaj, acil lojistik destek gibi senaryoları fiilen oynadı. Jenerik senaryo kapsamındaki tüm faaliyetler fiilen, gerçek hayattaymış gibi icra edildi.

İnsansız harekât

Denizkurdu-2019, hava savunma harekâtlarının da çalışıldığı yoğun senaryolara sahne oluyor. Tüm denizlerimizde yüksek süratli hava aracı ve su üstü drone’larına karşı atışlar icra edildi. Ağ merkezli harp anlayışı çerçevesinde aynı anda çok sayıda İHA-SİHA yönlendirilirken, milli füze UMTAS ile de atışlar gerçekleştirildi. Denizlerdeki faaliyetlerin yanısıra Deniz Kuvvetleri’nin kıyı birlikleri tarafından ise AFAD işbirliğiyle orman yangınları ile mücadele, terörist tehdidlere karşı savunma, kimyasal taarruzlara karşı korunma, gerçeğe yakın şartlarda lojistik ve teknik destek sağlanması gibi geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri tatbik edildi.