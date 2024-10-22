Sonuncusu 2022'de yapılmıştı: İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hükümetlerarası zirve daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama da İtalya Başbakanlığından yapıldı.

Meloni'den Erdoğan'a 'hükümetlerarası zirve' daveti

Söz konusu yazılı açıklamada Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2025'in ilk yarısında yapılacak bir sonraki hükümetlerarası zirve için İtalya'ya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, iki ülke ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaparak, ticaretin sürekli büyüyen eğilimini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam etmenin öneminin altını çizdi. Bu bağlamda Başbakan Meloni, İtalya-Türkiye Hükümetlerarası zirvesinin yeni oturumu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2025 yılının ilk yarısında İtalya'ya davet etti." ifadeleri kullanıldı.

Gazze ve Lübnan'da ateşkes vurgusu

Başbakanlık açıklamasında, Orta Doğu'daki dramatik durumun da görüşmenin odağında yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in kendini savunma hakkını yineleyen Başbakan Meloni, etkilenen sivil halka yönelik insani yardımın artırılması gereğinin altını çizdi. Telefon görüşmesinde ayrıca Gazze ve Lübnan'da ateşkesi teşvik etme konusundaki ortak kararlılık da vurgulandı. Bu son senaryoda Başbakan Meloni, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kritik rolünü ve misyonun güvenliğinin her zaman garanti edilmesi ihtiyacını vurguladı. Görüşmenin sonunda iki lider, bölgedeki Suriyeli mültecilerin durumunu ve Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barış çabalarına desteğin nasıl sürdürülebileceğini de ele aldı."

Son zirve 2022'de Ankara'da yapılmıştı

Türkiye ile İtalya arasında üçüncü ve son hükümetlerarası zirve, 5 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılmıştı. Söz konusu zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşma imzalanmıştı.







