'Sopalı şifacı' kaçtı, mühürlenen ofisinin önünde kuyruk bitmedi

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi.

Mala Ali Kürdistani

Yüzlerce kişi tedavi için geldi

Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

FOTOĞRAF 23 Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor. ABD'DEN GELEN BİLE VAR <br> <br> Bir kaç gündür olduğu gibi yine çeşitli illerden ve yurt dışından gelenler, sabahın erken saatlerinde Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi. Mala Ali Kürdistani için çalışanlar, gelenlere sınırlı sayıda kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince aranacaklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya, ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişilerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin önünü terk etmedi. BAŞAKŞEHİR'DEKİ SÖZDE TEDAVİ MERKEZİNE BASKIN YAPILDI <br> <br> Savcılığa yapılan suç duyurularının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de ofise baskın yaptı. İçeride Mala Ali Kürdistani bulunamadı. Tedavide kullanıldığı düşünülen sopa, tahta parçaları, sedye ve Mala Ali Kürdistani'nin fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitap bulundu. Ofiste Ali Mahmood Hasan Goran isimli bir kişiye ait sertifikalar da ele geçirildi. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofisin yetkisiz, ruhsatsız olduğu ve tıbbi literatüre uymadığını tespit etti. Giriş bankosunun arkasına asılan vergi levhasında 'Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma ağda vb.) hizmetleri' yazdığı görüldü. Polis ofiste çalışmalar yaptıktan sonra ele geçirilen malzemeleri götürdü. Ofiste bulunan kasanın içindeki bin 300 liraya da el konuldu. SAVUNANLAR İLE ŞİKAYETÇİ OLANLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI <br> <br> Ekipler, içeride çalışmalar yaparken, kapı önünde Mala Ali Kürdistani'yi bekleyenler ile Kürdistani'den şikayetçi olanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kürdistani'yi savunanlar 'Belki bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?' diyerek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi. Kendisinin de otizm hastası bir oğlu olduğunu belirten bir kişi, Kürdistani'yi bekleyenlere, 'Bilim var, ilim var. Bu sizin yaptığınız nedir?' diyerek bağırdı. Aynı kişi Kürdistani'yi bekleyenlerden bazılarının maskelerini eliyle indirmeye çalıştı. ÜÇ KİŞİ POLİS MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ <br> <br> Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin gerçekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi. Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis önünü terk etti. Ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Ofisten karakola götürülen 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mala Ali Kürdistani'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 40 SANTİMLİK SOPAYLA ÇOCUĞUN AYAKLARININ ALTINA VURMAYA BAŞLADI <br> <br> Başakşehir'deki ofisine giden Mustafa Kaplan, Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani'ni isimli şahsın, Türkiye'ye geldiğini ve Başakşehir'de hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik. Başakşehir'de bulunan ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor dedi. BİRÇOK KİŞİ BU ADAMA İNANIYOR <br> <br> Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan'da tutuklanıp, Özbekistan'da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor ifadelerini kullandı. ÇOCUĞUN AYAKLARININ ALTINA SOPAYLA VURDUĞUNU GÖRDÜM <br> <br> Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti: Çocuğumu muayene ettirme istiyorum diye bu adamın yanına gittim. Benden 200 lira istedi. Sonrasında başka bir ailenin çocuğunun ayaklarının altına sopayla vurduğunu gördüm. Aynı zamanda çocuğa ilaç yazacağını ve anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde bilgi vereceğini duydum ifadelerini kullandı. Mala Ali Kürdistani'nin ofisinin önüne gelen ve şikayetçi olanlarla tartışan bir kişi Kimse benim inancıma karışamaz. Kime inanacaksam inanacağım. Benim inancım bu, herkese inanmak zorundasın belki de insanların çocuğunu adam iyileştirmiştir dedi. NE İLACI VERİYOR BİLMİYORUM AMA BAYRAM ŞEKERİ GİBİ <br> <br> Mala Ali Kürdistani'den ilaç almaya geldiğini söyleyen bir kişi Kürdistani'ye geldik. Çocuğum duymuyordu, çocuğumu getirmiştim. Hatta Irak'taydı, Irak'a gidecektik ama pandemi nedeniyle gidemedik. Çocuğumu tedavi etti, 2 ay sonra da bize randevu verdi. Tedavide önce dua okudu sonra kulaklarını çekti, sopayla sırtına vurdu. İlaç yazmıştı onu almaya geldim ama burada yok. Benim önümdekiler ilaç için bin 400 lira para verdi. Verdiği ilaç ne bilmiyorum ama bayram şekeri gibi bir şey verdi diye konuştu. 'Eli sopalı' sözde şifacıya baskın: Önünde uzun kuyruk olan ofis mühürlendi Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı. Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı. Kalak'ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı. Kalak'ın ofiste olmadığı belirlenirken, içerideki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 50 kişinin tedavi olmak için önünde beklediği ofis ise mühürlendi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DHA Mühürlenen ofisin önünde dün de kuyruk vardı.

Ofis mühürlendi

Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor. Yapılan baskında ofisteki 3 kişi polis merkezine götürülürken Kürdistani kayıplara karıştı. Ancak mühürlenen ofis önünde kuyruk sona ermedi. Ofisin bulunduğu sitenin güvenli görevlileri gelenlere durumu iletti. Tedavi umuduyla gelenler tüm açıklamalara rağmen Mala Ali Kürdistani ismiyle bilinen Molla Ali Kalak'ı beklemeye devam etti.

REKLAM

DHA Mühürlenen ofisin önünde dün de kuyruk vardı.

"Bırakırlarsa belki gelir"

Mühürlenen ofisin önünde bekleyenlerden Nurettin Çiçekli, " Mala Ali Kürdistan'a geldik. Polis basmış burayı dediler, belki bırakırlar. Bırakırlarsa gelir o da biz de bekliyoruz. Hanımın Bel fıtığı var, baş ağrısı var, göğsünde yara var onun için geldik. Hocaya inanıyorum. İnternete girdik baktık ki İstanbul'da geldik biz de" diye konuştu.

DHA Nurettin Çiçekli Almanya'dan geldiğini söyledi.

"Almanya'dan geldik"

Ahmet Özkaya ise, "Almanya'dan geldik. İznimizi yarıda bırakıp Sinop'tan İstanbul'a geldik. Yokmuş burada biz de beklemeyeceğiz. Sosyal medyadan görüp inandık" dedi. Özkaya'nın eşi Meryem Özkaya de "Bir umut bekliyoruz belki çocuğumuz konuşur yürür. Zamanında hoca için Irak'a gidecektik. Randevu için bizden 25 bin Euro istediler, randevuyu alacak kişiler istedi" ifadesini kullandı. Ofis önünde bekleyen başka bir kişi ise, " Ben dün buralarda sordum yarın gelecek dediler. Ben de bugün belki gelir diye yine geldim. Kimse bize kapanacak demedi" şeklinde konuştu.

REKLAM