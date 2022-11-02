Soru hırsızı akademisyenlere ikinci dalga

FETÖ’nün akademisyen yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bu şüphelilerden 22’si yakalandı. 13’ünün halen üniversitelerde çalıştığı öğrenildi. 2011-2013 arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularını çalan örgütün, soruları şüphelilere dağıttığı tespit edildi. A.B. isimli bir şüpheli Gazi Üniversitesi’ndeki araştırma görevlilerinden sorumlu olduğunu, örgüt üyesi araştırma görevlileriyle ilgili bilgilerin ByLock’tan kendisine geldiğini, bilgileri üstüne gönderdiğini söyledi. Çok sayıda şüpheliyle ilgili incelemelerin sürdüğü, tespitler neticesinde yeni operasyonların gerçekleşeceği kaydedildi.

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